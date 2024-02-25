Он также рассказал, что для России в плане дезинформационной политики по отношению к нашей стране являются главными четыре темы.

24 февраля 2022 года разведки ведущих стран давали давали ошибочный анализ ситуации в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов во время форума "Украина. Год 2024".

"Я хотел бы задать всем нам вопрос, почему 24 февраля 2022 года все без исключения разведки всех ведущих стран давали ложную информацию, давали ложный анализ ситуации в отношении нашей страны? Это очень важный месседж, это очень важный вопрос. К большому сожалению, на него мало желающих давать ответ. Потому что когда многие страны находятся в информационном пузыре, и это не только наша страна, - это может привести к очень катастрофическим последствиям. Это огромная проблема для всего мира. Это огромная проблема для всех без исключения. И с этим нужно что-то делать", - сказал Данилов.

Он также рассказал, что для России в плане дезинформационной политики по отношению к нашей стране являются главными четыре темы: дискредитация высшего политического руководства нашей страны, раскол элит, деморализация ВСУ и дезорганизация нашего населения.

"174 млн контактов. Такие группы в РФ есть по каждой стране. На нас - внимание номер один, на втором месте - Польша. Нарратив, мол, поляки унизили украинцев - это у них в обязательном исполнении", - рассказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что количество ультраправых партий в Европе, которые поддерживает РФ, уже - на втором месте.

"Мы находимся перед огромными вызовам. И если мировое сообщество сейчас не будет давать ответ на этот вопрос, то мы будем в крайне тяжелом состоянии. Потому что, кроме физической войны, которая идет на нашей территории, сейчас идет война за умы людей", - пояснил он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, российские спецслужбы создали сеть фейковых аккаунтов главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского с целью его дискредитации. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию РФ по дискредитации главнокомандующего ВСУ Сырского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о главкоме с целью информационно-психологического воздействия на военнослужащих.

Деструктивные месседжи РФ продвигает через сеть фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram, созданных российскими спецслужбами.

В ЦПД отметили, что подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО. Минобороны Франции обвинило РФ в целенаправленном распространении ложной информации о Франции в контексте развязанной Москвой войны против Украины. Кроме того, редакция The Washington Post получила доступ к документам по организации Кремлем дезинформационных кампаний по всему миру. Получайте информацию из официальных источников. Например, официальной страницы главнокомандующего ВСУ.

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