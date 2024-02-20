Враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о главкоме с целью информационно-психологического воздействия на военнослужащих.

Российские спецслужбы создали сеть фейковых аккаунтов главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского с целью его дискредитации. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

"ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию РФ по дискредитации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о главкоме с целью информационно-психологического воздействия на военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деструктивные месседжи РФ продвигает через сеть фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram, созданных российскими спецслужбами.

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В ЦПД отметили, что подразделения информационного противостояния спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО.

"Минобороны Франции обвинило РФ в целенаправленном распространении ложной информации о Франции в контексте развязанной Москвой войны против Украины. Кроме того, редакция The Washington Post получила доступ к документам по организации Кремлем дезинформационных кампаний по всему миру. Получайте информацию из официальных источников. Например, официальной страницы главнокомандующего ВСУ", - заявили в ЦПД.

Российская пропаганда - последние новости

Перед "выборами" Путина Кремль активизирует распространение на Западе нарративов о своей легитимности на ТОТ. Для этого Кремль "снимает" западных журналистов, преимущественно ультраправых взглядов.

Так, пропагандистский сюжет в оккупированном Мариуполе снял глава московского бюро немецкого телеканала ZDF Армин Керпер.

Кроме того, ЦПД информировал, что на оккупированной Луганщине работала целая делегация таких журналистов из Испании, Франции, Нидерландов, США и еще 3-х стран. Впоследствии в Москву из США прилетел журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента РФ Путина.

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