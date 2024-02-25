Существенные потери понесли и вооружение с военной техникой российских войск.

За неделю, с 18 по 25 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава войск РФ, 1154 единицы вооружения и военной техники оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск", - отметил он.

В частности, по его словам, за неделю украинские защитники уничтожили 55 вражеских танков, 243 боевых бронированных машины, 272 артиллерийских системы, 15 РСЗО, 10 установок ПВО, 275 единиц автотехники, 38 единиц спецтехники.

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"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БПЛА", - добавил командующий Сухопутными войсками.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, потери РФ в Украине в течение суток стремительно приблизились к новой "красной линии".

Общее количество "минусованных" противников выросло на 810 человек и теперь составляет 409 820 оккупантов. В частности, ликвидировано еще 16 вражеских боевых бронированных машин и восемь танков.

Также металлоломом стали 29 артиллерийских систем, 22 дрона оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн и две единицы спецтехники.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" наши воины продолжают ведение оборонительной операции и сдерживают штурмовые действия россиян, продолжаются ожесточенные бои. Дроновые потери врага на 25 февраля 2024 года на этом направлении большие - противники потеряли сотни беспилотников.

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