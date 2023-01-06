Российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

Интересный нюанс в том, что Путин объявил о перемирии после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Собственно говоря, это турецкий лидер позвонил Путину с предложением прекратить огонь в одностороннем порядке.

Эрдоган в данной ситуации выступает основным переговорщиком, заинтересованным в создании образа "миротворца" (в первую очередь, перед президентскими выборами в Турции). Он явно рассчитывает, что к лету ему удастся усадить Путина и Зеленского за стол переговоров.

А вот Путину такой шаг, во-первых, позволил послать сигнал не западным государствам. То есть, занявшие нейтральную позицию страны Ближнего востока — Индия и Китай - в очередной раз услышат о готовности России к перемирию. Что Россия, мол, готова прекратить огонь, а вот Украина, как видите, нет, и даже в такой "святой праздник". Дело в том, что Ближнем востоке, где религиозный фактор имеет довольно существенное значение, такая постановка вопроса будет ярко воспринята. В СМИ этих стран можно будет выгодно для России "продать" такую позицию. Кроме того, мы сможем наблюдать ситуацию, когда в международных медиа будут созданы выгодные Путину месседжи о несогласии Украины идти на перемирие.

Хотя несогласие Украины было абсолютно ожидаемым. Ведь все мы помним "пасхальные", "хлебные" и десятки других перемирий в 2014-2021 годах, нарушенных Россией. Более того, помним илловайское "прекращение огня", которое закончилось котлом.

Цель всех упомянутых перемирий со стороны России заключалась лишь в том, чтобы получить передышку, перегруппироваться, найти слабые места в украинских позициях и нанести удар. Несомненно, такую цель россияне преследуют и сегодня.

Во-вторых, Путин послал сигнал и внутренней аудитории. Его предложение стоит рассматривать как первый шаг к заморозке конфликта по примеру 2015-го года. То есть, он говорит о готовности к началу переговоров и подписанию условного "Минска-3". Так сказать, первый пробный шаг.

Еще один важный момент в этом контексте состоит в том, что российская пропаганда активно распространяла тезис о поездке Путина в Донецк. Естественно, Путин никуда не собирался ехать и не поедет. Но на фоне поездок украинского президента Владимира Зеленского на передовую во время активных боевых действий, абсолютное отсутствие визитов на оккупированные территории сильно бьют по имиджу Путина.

Эту проблему для Путина также поможет решить несогласие Украины пойти на предложенное им "рождественское перемирие". Мол, Путин собирался в Донецк, но "украинская хунта" опять не позволила, продолжив обстрелы.

Кроме того, сегодня прозвучала информация о возможных диверсиях и даже намерениях россиян взорвать некоторые храмы. Учитывая прошлое Путина в КГБ, да и все его методы ведения войны против Украины, такой вариант вполне допустим. Такая ситуация также создаст мощный эффект, который РФ сможет выгодно для себя "продать" в СМИ как на внешней, так и на внутренней арене. Если во время богослужений произойдут взрывы в нескольких храмах, Россия попытается обвинить Украину в собственных терактах. При этом в СМИ РФ это обставят как очередной фейк о том, что Россия, якобы, "воюет с террористическим режимом". Мол, для Украины нет ничего святого. Помня о том как взрывались многоэтажные дома на Каширке и в Волгодонске для прихода Путина к власти, в подобные сценарии России, с несколькими десятками жертв для пропагандистского эффекта, несложно поверить. Эта версия заслуживает внимания и в контексте того, что обе стороны сегодня готовятся к активным боевым действиям. Более того, в РФ сейчас готовится новая волна мобилизации. Таким образом, такая операция под фальшивым флагом выгодна РФ для сплочения россиян.

Но самое главное, что Путин посылает сигнал США и ЕС о готовности садится за стол переговоров. Это имеет значение, особенно в свете новостей о передаче Украине бронетранспортеров Францией и Patriot Германией, а также объявления нового пакета помощи США.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины