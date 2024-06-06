Большую часть российский кораблей Украина загнала в Новороссийск.

Без мощного флота Украина смогла уничтожить треть кораблей Черноморского флота РФ и отогнать остальные в Новороссийск. Можно считать, что сейчас у нас есть преимущество на море, говорит военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Не имея мощных кораблей, мы "москитным" флотом треть Черноморского флота РФ уже уничтожили. Большую часть загнали в Новороссийск – это не они отошли, мы их загнали туда. Там они прячутся в портах, в бухтах", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам Гетьмана, для нас это очень хорошо, поскольку любой военно-морской флот должен в акватории выполнять боевые задачи.

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"Флот есть, но его нет. Он не выполняет свои военные функции. Посчитали, что, имея примерно 70% от того, что у них было в начале полномасштабного вторжения, сейчас он выполняет свои военно-морские функции на 10-15%. То есть можно считать, что мы имеем преимущество на море. Не имея мощных кораблей, используя только ракеты класса "Нептун" или "Гарпун" и надводные дроны, мы потопили флагман и отогнали флот за поребрик", – резюмировал ветеран.

Поражение кораблей РФ

6 июня спецназовцы Главного управления разведки уничтожили российский буксир "Сатурн". Отмечалось, что это судно должно было обеспечивать господство Черноморского флота РФ в Черном море.

Между тем Forbes пишет, что Украина уничтожает новые ракетные корветы ЧФ РФ быстрее, чем россияне их строят. Об этом в СМИ заявили после того, как был уничтожен новый российский корабль "Циклон".

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