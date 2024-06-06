Спецназовцы Главного управления разведки уничтожили российский буксир "Сатурн", который выполнял определенные функции для ЧФ РФ.

Уничтоженное российское судно "Сатурн" должно было обеспечивать господство Черноморского флота РФ в Черном море.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Евгений Ерин в эфире телемарафона. "Это одни из кораблей Черноморского флота, основной задачей которых было обеспечить господство России в акватории нашего моря. Но мы делаем все возможное, и будем делать для того, чтобы этого не произошло", - сообщил Ерин.

Кроме того, он прокомментировал пожар на НПЗ в РФ, который произошел сегодня ночью.

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"Любые пожары на российских НПЗ - ответственность за них несет российская сторона, которая начала эту войну, начала агрессию против Украины. И теперь каждый военный объект или объект двойного назначения является законной целью для Сил безопасности и обороны Украины", - подчеркнул представитель пресс-службы ГУР.

Российский буксир "Сатурн"

Спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир "Сатурн". В разведке также показали видео ночной атаки по уничтожению российского судна.

Атаку осуществили 6 июня военные спецподразделения 9 департамента ГУР у берегов временно оккупированного Крыма. Был нанесен успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей".

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории.

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