Отмечается, что именно военные из этой бригады причастны к зверствам в Буче.

64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии Российской Федерации, вероятно, была уничтожена по решению Кремля. Именно военные из этой бригады причастны к зверствам в Киевской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Аналитики считают, что поданные в военную прокуратуру РФ и проверенные Bellingcat и Insider жалобы подтверждают случаи, когда призывников обманом или принуждали занимать боевые позиции.

При этом семьи российских солдат не имеют доступ к полной информации, военных не обеспечивают должное питание и медицинское обслуживание. В некоторых отчетах указано, что российские командиры приказывали бойцам идти на штурм без снаряжения и не говорили родственникам солдат об их гибели.

Также есть жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей, которые обвиняют россиян в грабежа, вторжении и стрельбе из военной техники по гражданской инфраструктуре.

Бучанская резня - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибших пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили более 400 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

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