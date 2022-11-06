С какой целью оккупанты использовали дрон, не уточняется.

На территории одной из громад Сумской области бойцы территориальной обороны сбили вражеский беспилотник. Вероятнее всего, он использовался для разведки местности, но точно не сообщается.

Соответствующая информация поступила от пресс-центра оперативно-тактической группировки "Сумы": "В полдень, 6 ноября 2022 года, сбит вражеский беспилотник силами добровольческого военного формирования отдельной бригады территориальной обороны оперативно-тактической группировки "Сумы" на территории Миропольской громады. Оперативная обстановка вполне контролируема".

Напомним, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 1465 БПЛА оккупантов. В последние месяцы эта статистика активно пополняется за счет иранских дронов-камикадзе. Рашисты применяют их для ударов по мирным населенным пунктам Украины, в частности, объектам энергетической инфраструктуры.

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Ситуация на Сумщине

После того, как ВСУ заставили российских оккупантов покинуть регион, его приграничные области регулярно обстреливаются. Бомбардировки продолжаются на протяжении долгих месяцев. Рашисты наносят удары из минометов и артиллерии, а иногда применяют вертолеты.

Последняя атака была зафиксирована на Сумщине 5 ноября. По словам председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, были прямые попадания мин в дома мирных жителей.

Сильнее всего от обстрелов страдают Середино-Будская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская и Великописаревская громады.

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