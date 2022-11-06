На территории одной из громад Сумской области бойцы территориальной обороны сбили вражеский беспилотник. Вероятнее всего, он использовался для разведки местности, но точно не сообщается.
Соответствующая информация поступила от пресс-центра оперативно-тактической группировки "Сумы": "В полдень, 6 ноября 2022 года, сбит вражеский беспилотник силами добровольческого военного формирования отдельной бригады территориальной обороны оперативно-тактической группировки "Сумы" на территории Миропольской громады. Оперативная обстановка вполне контролируема".
Напомним, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 1465 БПЛА оккупантов. В последние месяцы эта статистика активно пополняется за счет иранских дронов-камикадзе. Рашисты применяют их для ударов по мирным населенным пунктам Украины, в частности, объектам энергетической инфраструктуры.
Ситуация на Сумщине
- После того, как ВСУ заставили российских оккупантов покинуть регион, его приграничные области регулярно обстреливаются. Бомбардировки продолжаются на протяжении долгих месяцев. Рашисты наносят удары из минометов и артиллерии, а иногда применяют вертолеты.
- Последняя атака была зафиксирована на Сумщине 5 ноября. По словам председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, были прямые попадания мин в дома мирных жителей.
- Сильнее всего от обстрелов страдают Середино-Будская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская и Великописаревская громады.