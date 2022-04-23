Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация всегда хотела иметь влияние на Украину. Она решила военным путем достичь этой цели.
Об этом Зеленского сообщил время пресс-конференции 23 апреля.
"Мы с вами знаем, что война идет восемь лет. К сожалению, не хочется привыкать к этой ползучей оккупации, однако это происходит. Мы это видим. Относительно того, иметь большое влияние на Украину, я думаю, что всегда Российская Федерация на том или ином уровне этого хотела. И всегда, если говорить откровенно, потому что мы с этим влиянием боремся, я считаю, что уже побороли", - заявил президент.
Он добавил, что с самого начала независимости Украины, об этой независимости мечтали только украинцы, ведь она важна для нас и цивилизованного мира.
По его словам, Украину не считают в РФ на уровне власти и общества независимым государством, не уважают наши культурные ценности, язык.
"Не считают, что мы имеем право на самостоятельность, а значит не имеем права на жизнь. Вот мы сегодня мы боремся за эту жизнь, независимость свободу. Такая война за свободу Украины", - пояснил глава государства.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии. УНИАН ведет прямую трансляцию.