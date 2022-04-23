Страна-агрессор пытается военным путем вернуть себе влияние, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация всегда хотела иметь влияние на Украину. Она решила военным путем достичь этой цели.

Об этом Зеленского сообщил время пресс-конференции 23 апреля.

"Мы с вами знаем, что война идет восемь лет. К сожалению, не хочется привыкать к этой ползучей оккупации, однако это происходит. Мы это видим. Относительно того, иметь большое влияние на Украину, я думаю, что всегда Российская Федерация на том или ином уровне этого хотела. И всегда, если говорить откровенно, потому что мы с этим влиянием боремся, я считаю, что уже побороли", - заявил президент.

Он добавил, что с самого начала независимости Украины, об этой независимости мечтали только украинцы, ведь она важна для нас и цивилизованного мира.

По его словам, Украину не считают в РФ на уровне власти и общества независимым государством, не уважают наши культурные ценности, язык.

"Не считают, что мы имеем право на самостоятельность, а значит не имеем права на жизнь. Вот мы сегодня мы боремся за эту жизнь, независимость свободу. Такая война за свободу Украины", - пояснил глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии. УНИАН ведет прямую трансляцию.

Вас также могут заинтересовать новости: