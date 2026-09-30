В российском МИДе выдали новую партию угроз в сторону Запада

Ранее Захарова заявила, что политикам и дипломатам западных стран следует "трезво оценивать" риски при посещении Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предприятия в странах Европы, производящие для Украины оружие и боеприпасы, не находятся в безопасности и могут стать "законной целью" для российских ударов.

"Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями. И не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружие для киевского режима, будут в безопасности. Кто так считает, тот ошибается", - сказала она.

Представитель МИД добавила, что аналогичные заявления накануне сделал министр Сергей Лавров.

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Ранее Захарова заявила, что политикам и дипломатам западных стран следует "трезво оценивать" риски при посещении Украины.

"Перед некоторыми из таких поездок по дипломатическим каналам к нам поступают просьбы обеспечить тем или иным лицам возможность безопасного следования. Неизменно отвечаем на подобные обращения, что озвученные нами ранее публичные предостережения сохраняют актуальность, а западные политики и дипломаты должны трезво оценивать имеющиеся риски", - сказала спикер.

Она добавила, что "никто не может гарантировать" безопасность представителей этих государств во время поездок в Украину.

Угрозы РФ в сторону Запада

Ранее Россия направила НАТО неофициальное письмо, в котором заявила о готовности применить "весь имеющийся арсенал вооружений", если страны Альянса попытаются изолировать Калининградскую область. В НАТО подтвердили получение документа и осудили угрозы применения силы, в частности ядерную риторику.

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