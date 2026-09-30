Военные показали, как перехватывают российский реактивный дрон 'Герань-5' (видео)

Цель была поражена операторами беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.

Украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller производства SkyFall уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Как сообщила компания SkyFall порталу "Милитарный", цель была поражена операторами беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что во время боевой операции экипаж также использовал разработанную SkyFall систему дистанционного управления, которая позволяет оператору управлять перехватчиком через интернет, находясь на значительном расстоянии от места его запуска.

В издании подчеркнули, что такую систему компания ранее интегрировала в перехватчики семейства P1-SUN. Так, на выставке Eurosatory компания представила P1-SUN Long с интегрированным ИИ-модулем, который также получил возможность дистанционного управления из любой точки при наличии стабильного интернет-соединения.

Дрон P1-SUN JetKiller – что известно

Как сообщал УНИАН, в июле украинский производитель дронов SkyFall представил новый скоростной перехватчик, рассчитанный на борьбу с реактивными "Шахедами".

Новый дрон получил название P1-SUN JetKiller – это ускоренная версия перехватчика, который Украина использует с конца прошлого года.

В последнее время Москва наладила производство дронов с реактивными двигателями (сама Россия называет эти дроны "Герань") – это позволяет им глубже проникать вглубь украинской территории. Реактивные дроны способны разгоняться до 500 км/ч. Это существенно сокращает время, которое есть у Украины на обнаружение цели и применение средств противодействия, – и такая скорость превышает возможности большинства имеющихся перехватчиков, пишут СМИ.

Представитель SkyFall рассказал, что новый перехватчик компании разгоняется до 370 км/ч – тогда как обычная версия P1-SUN летает со скоростью до 310 км/ч. По его словам, над новой моделью начали работать около трех месяцев назад, она уже прошла испытания в боевых условиях и, по имеющимся данным, сбила более десятка реактивных "Шахедов".

Дрон представили на авиашоу Farnborough в Великобритании – одном из крупнейших в мире.

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