Формат и детали визита влиятельного российского олигарха президент обсуждать не готов.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о визите российского бизнесмена Романа Абрамовича в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции для международных и украинских СМИ.

"Насколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы переговоров. Насколько мне известно, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее глава крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что 3 марта российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Киев и, вероятно, пытался найти варианты прекращения войны и снятия санкций. К тому времени у него действительно были симптомы отравления.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича поскольку он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

В то же время олигарх оказался в затруднительном положении. Он вынужден занимать деньги у своих голливудских и американских влиятельных друзей из-за санкций.

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