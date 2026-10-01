Украина представит США 'список пожеланий' по 'адским' санкциям против РФ, - ABC News

Украина хотела бы принятия более жестких мер в отношении судов, предположительно входящих в российский "теневой флот".

На этой неделе Украина представит администрации Трампа и Конгрессу список российских компаний, судов и физических лиц, в отношении которых она хотела бы ввести санкции США в соответствии с новым законом, подписанным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил высокопоставленный украинский дипломат, пишет ABC News.

Денис Сеник, временный поверенный в делах Украины в США, заявил, что первоочередное внимание следует уделить нескольким российским компаниям, производящим компоненты для российского аналога системы спутникового интернета Starlink.

Важно, что основная компания, занимающаяся развертыванием сети, уже находится под санкциями США, однако производители компонентов для нее - нет.

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По словам Сеника, если России удастся завершить формирование спутниковой группировки для своего проекта, она сможет по своему усмотрению наносить удары по Украине, используя данные в режиме реального времени.

Это может иметь катастрофические последствия в краткосрочной перспективе, особенно в преддверии зимы. Украина хотела бы получить доступ к услугам Starlink на территории России, чтобы иметь возможность наносить удары по целям, находящимся там.

Украина также хотела бы принятия более жестких мер в отношении судов, предположительно входящих в российский "теневой флот" и используемых для обхода ограничений на продажу нефти.

Отмечается, что администрация Трампа должна до 18 октября принять решение о том, какие именно российские структуры (и будут ли они вообще) попадут под санкции в соответствии с законом об "адских" санкциях против России и Ирана авторства Линдси Грэма.

Помимо этих запросов, Украина также добивается того, чтобы администрация США и представители американского бизнеса осудили атаки России на объекты американских компаний, работающих на территории Украины.

Санкции против РФ

Ранее группа членов Палаты представителей Конгресса США призвала президента Трампа не ослаблять ограничения в отношении РФ, а наоборот применить "адские санкции".

Авторами заявления являются законодатели от обеих партий: Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон.

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