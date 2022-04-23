Президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии.
+
Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
19:45, 23.04.220 мин. 1
Президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии.
Помогите проектуПоддержите нас
Поддержите нас
Последние новости
- 19:45
Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
- 19:44
Украинские морпехи готовятся к новым боям с российскими оккупантами – ВМС (фото)
- 19:43
Ермак: Зеленский и Джонсон договорились о поставках тяжелого вооружения
- 19:43
Главные новости Николаева за сегодня: что происходит в городе 23 апреля
- 19:40
Обстановка в Киеве и области 23 апреля: хроника войны за сегодня
- 19:39
На Харьковщине из-за российских обстрелов три человека погибли, семеро ранены
- 19:36
Херсон сегодня: что происходит в городе и области 23 апреля (онлайн)
- 19:34
За два месяца войны в Украине Россия потеряла каждого третьего солдата – военный эксперт
- 19:26
Россия продолжит бомбить украинские города до последнего дня войны - прогноз
- 19:19
Ракетный удар по Одессе: глава ОВА назвал цель России (видео)
- 19:19
Немецкие интеллектуалы призвали правительство принудить Украину к капитуляции
- 19:18
Зинченко отдал свою десятую голевую передачу за Ман Сити (видео)
- 19:15
Что сейчас происходит в Харькове: главные новости за 23 апреля
- 19:00
Обстрел Одессы: пожар ликвидирован, из-под завалов дома спасли людей (фото, видео)
- 18:57
Эксперты объяснили, что сейчас происходит с курсом доллара
- 18:55
Россия будет пытаться наращивать обстрелы и задействовать танки - эксперт
- 18:54
На полное разминирование Киевской области уйдут годы – ОВА
- 18:54
После деклассирования в начале войны российская пропаганда снова "поднимает голову" – СМИ
- 18:52
Оккупанты имеют значительные проблемы с медицинским обеспечением подразделений - Генштаб
- 18:41
Жителям Черниговщины будут выключать свет за несоблюдение светомаскировки
- 18:35
Польша передала Украине вооружения на сумму в 7 миллиардов злотых
- 18:35
Россияне пытаются нарастить темпы на Востоке и окружить ВСУ - Генштаб
- 18:28
Страны ЕС продавали России вооружение, когда Кремль готовился к войне в Украине - The Telegraph
- 18:26
Фьюри - Уайт: прогноз букмекеров на главный бой этой весны
- 18:24
Россия готовится к наступлению на Северодонецк – Генштаб
- 18:18
Враг пытается прорвать линию обороны танковыми колоннами – военный эксперт
- 18:18
обновлено Ракетный удар по Одессе: появились фото последствий и детали
- 18:12
Ситуация в Северодонецком районе напряженная, пик эвакуации пройден - глава РГА
- 18:09
Пропагандисты запугивают белорусов "наступлением Украины" - оппозиционер
- 18:06
Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя и похитили около 200 человек
- 18:05
Немецкая компания просит правительство разрешить поставки Украине 100 БМП Marder - Welt
- 17:59
На границе с Россией продолжаются провокационные обстрелы: что известно
- 17:46
Враг пытается выйти на новые рубежи – военный эксперт
- 17:34
"Противник воюет грамотно": террорист Гиркин заявил о провалах оккупантов и похвалил ВСУ (видео)
- 17:32
Украина ограничивает пункты растаможки авто из ЕС для собственных нужд
- 17:32
Одессу обстреляли ракетами: известно о пяти погибших и почти двух десятках раненых (видео)
- 17:27
Фильтрационных лагеря возле Мариуполя: стало известно, через что проходят украинцы
- 17:13
Россия ударила ракетой по Днепропетровской области: появились подробности и фото
- 17:10
В России разгоняют фейк о "голодающей Литве", чтобы отвлечь народ от собственного кризиса
- 17:08
В Мариуполе погибли две маленькие девочки-актрисы (фото)
- 17:01
Названа одна из главных ошибок Путина в войне против Украины
- 17:00
Гороскоп на 24 апреля 2022: что принесет радость Близнецам и в чем секрет успеха Девы
- 16:53
Войска РФ готовятся выйти на админграницы Херсонской области
- 16:51
Роналду забил свой сотый гол в АПЛ, но МЮ проиграл Арсеналу важное сражение за шансы на ЛЧ
- 16:48
Астролог назвала топ-5 знаков Зодиака, которым повезет с деньгами в начале мая 2022
- 16:47
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов: ликвидировано двух генералов, один - тяжело ранен
- 16:47
Нацгвардейцы из стрелкового оружия сбили российский "Орлан-10" на Луганщине (фото)
- 16:40
Какая обстановка сейчас в Мариуполе: главные новости за 23 апреля
- 16:38
Наталка Денисенко показала фото с мужем после долгой разлуки: "Жена военного"
- 16:31
В Рубежном оккупанты похитили и насиловали женщину, пока дома ее ждали дети
- 16:31
ВСУ сообщили о новых потерях оккупантов на юге Украины
- 16:24
"Мы готовы ко всему": Джонсон пригрозил РФ ответом в случае применения ядерного оружия
- 16:24
Россия обстреляла Одессу крылатыми ракетами, есть попадания в объекты инфраструктуры
- 16:24
Россияне начали принудительную мобилизацию на захваченной части юга Украины – разведка
- 16:18
День матери 2022 в Украине: дата праздника и красивые поздравления
- 16:18
Белорусский фотограф создал портрет Путина из 1500 военных фото, сделанных в Украине
- 16:15
"Мы возродимся – это сто процентов": Блохин заявил, что для него России больше не существует
- 16:07
Украина после победы над РФ вернет все свои территории, но при одном условии - прогноз
- 16:02
Трансляция концерта ОЭ "І все буде добре" состоится уже завтра, 24 апреля
- 15:53
Солистка "KAZKA" Зарицкая рассказала о разграбленном оккупантами доме (видео)
- 15:47
На Пасху в восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение (список)
- 15:45
"Мы держимся": Ермак рассказал, от чего зависит окончательная победа Украины в войне с РФ
- 15:43
За прошлые сутки на Николаевщине в результате обстрелов было ранено 8 человек
- 15:37
Оккупанты пишут на снарядах "Христос воскрес" и готовят обстрелы на Пасху (аудиоперехват)
- 15:36
В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час
- 15:36
В России изо всех школьных учебников проходит "вычистка" Киева и Украины – СМИ
- 15:34
Дантес ответил, любит ли до сих пор Дорофееву и рассказал о судьбе их дома
- 15:27
"Или они, или мы": военный эксперт предостерёг от любых соглашений с РФ
- 15:07
Украину защищает "Князь" Ярослав: в Минобороны рассказали о связисте с передовой (фото)
- 14:55
Более 20 стран согласились на встречу на авиабазе "Рамштайн", чтобы обсудить помощь Украине
- 14:54
Убийцы стиля: названы антитренды 2022 в одежде
- 14:51
Оккупанты шестые сутки подряд не могут найти слабые места ВСУ на востоке Украины - Арестович
- 14:49
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (видео)
- 14:44
Долгополов ответил российскому теннисисту, который якобы "не читает новостей"
- 14:42
Интервью Отец Роман (Кинык) из Чернигова: Кто собирается на Пасху в храмы УПЦ МП, будут освящать куличи кровью