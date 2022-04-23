Президент считает, что на такой шаг можно пойти в случае утери связи с реальностью.

Президент Владимир Зеленский не исключил вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в столичном метрополитене в субботу вечером.

Отвечая на вопрос, может ли Путин использовать ядерное оружие, если будет загнан в угол, президент Украины сказал:

"Я считаю, что в современном мире использовать ядерное оружие можно только когда ты потерял связь с реальностью. Если руководство РФ не утратит связь с реальностью и адекватностью, оно не будет использовать ядерное оружие. Может ли быть это? - Может. Верю ли я в это? - Честно говоря, верить в такое не хочется".

Угроза ядерного удара РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.