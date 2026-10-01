'Растущий риск': премьер-министр Болгарии сделал скандальное заявление о войне в Украине

По его словам, в "Европе больше нет достаточных запасов вооружения, поскольку Украине передали всё, что было на складах".

Премьер-министр Болгарии Румен Радев раскритиковал европейскую стратегию поддержки Киева, а также призвал возобновить прямой диалог с Москвой.

"Помните, когда президент Трамп вступил в должность? У него сразу было предложение. Он предложил Украине и России немедленно прекратить огонь, сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение. Какими были его слова? Он сказал, что в будущем лучших условий для достижения мира не будет. По его оценке, ситуация будет ухудшаться. С другой стороны, у нас было другое предложение - продолжать войну", - сказал он во время оборонного саммита от Euronews, сообщает "Телеграф".

Политик утверждает, что за продолжение боевых действий выступало "европейское руководство", намекнув, что результатом европейской стратегии стали "еще сотни тысяч жертв" и "опустошение страны".

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"Меня не интересует поддержка России. Меня интересует реалистичный подход и то, чтобы наконец как можно скорее найти путь к миру. Потому что эта война на истощение представляет собой серьезный вызов для мира в глобальном масштабе. Это риск, который растет. Эта война почти ежедневно истощает наши социальные и экономические системы. Поэтому нам нужно как можно скорее найти путь к миру", - заявил премьер-министр.

По его мнению, необходимо "достичь баланса между военными, экономическими и дипломатическими инструментами".

Проблемы с оружием

По его словам, в "Европе больше нет достаточных запасов вооружения, потому что Украине передали всё, что было на складах", а Киев же якобы больше не может достаточно эффективно противодействовать воздушным атакам РФ. Радев добавил:

"Россияне начали вести войну "изнутри наружу". Потому что обладают огромным преимуществом в дальнобойных оперативно-стратегических ударных средствах - баллистических ракетах, а в последнее время и реактивных беспилотниках. Они повысили высоту применения своих средств. Теперь их беспилотники летают на высоте 5–6 тысяч метров. Это реактивные дроны со скоростью 500 километров в час. Что это означает? Теперь для противодействия им требуется огромное количество истребителей и наземных систем противовоздушной обороны. У Украины их недостаточно".

Политик заявил, что нужно больше говорить о дипломатии.

"Несколько лет назад мой хороший друг, тогдашний премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель очень четко это сформулировал: мы должны перестать говорить о России. Мы должны начать говорить с Россией. Поэтому нам нужно прислушаться к опасениям обеих сторон. Да, конечно, мы должны и впредь поддерживать Украину. Но самое важное - создать условия для мира. И мы должны понимать, что есть предел возможностям просто поставлять оружие и оказывать поддержку", - пояснил премьер.

Радев также выразил недовольство тем, что никто в Европе не поднимает вопрос о ядерном риске, и что всегда следует иметь в виду худший сценарий.

"Насколько сильно мы можем давить на Россию, прежде чем она отреагирует чем-то другим? Когда Москва чувствует себя слабой, она начинает "играть ядерным фактором". Мы не можем закрывать глаза на то, что в арсенале России есть ядерное оружие и что это является частью стратегических расчетов", - подытожил он.

Угрозы РФ

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предприятия в странах Европы, производящие для Украины оружие и боеприпасы, находятся в опасности и могут стать "законной целью" для российских ударов.

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