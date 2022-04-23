Президент отметил, что риторика России на переговорах постепенно менялась.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риторика российских переговорщиков постепенно менялась. Сначала они ставили ультиматум, а затем согласились на дипломатический диалог.

Об этом президент сообщил во время пресс-конференции.

"Сначала это был ультиматум. Затем риторика этого ультиматума начала меняться именно через объединение нашего народа. Затем ультимативные пункты начали пропадать и начались переговоры. Потом в Турции было подготовлено коммюнике, на которое, насколько мне известно, РФ сначала положительно отреагировала, а потом они получили внутри государства высокий уровень критики от народа, потому что через СМИ привили ненависть к Украине. И тогда, как я знаю, они дали ответы на это коммюнике. С этими ответами наши подгруппы работают", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что самыми актуальными вопросами остаются гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма.

"Я считаю, что больше вопроса не существует. Все остальное - это политические понты", - добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии. УНИАН ведет прямую трансляцию.

В частности, Зеленский заявил, что Украина выйдет из мирных переговоров в случае проведения "референдума" РФ в Херсоне и в случае уничтожения защитников Мариуполя.

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