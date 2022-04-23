Президент подчеркнул, что слово "рашизм" - новое, однако поступки такие же, какие и были 80 лет назад в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что поступки российских военных в Украине останутся в истории под названием "рашизм".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

"То, что это нацизм то, что они делали (убивали, пытали), все, что они сделали с детьми маленькими, насилие в отношении маленьких детей, изнасилование. Это и есть даже не проявление нацизма, это и есть нацизм. И исторически их государство будет иметь в книгах и в истории такое слово, которое никто не выдумывал, а какое все повторяют уже и в Украине, и в Европе, - рашизм. Не просто так все говорят, что это рашизм", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что слово "рашизм" - новое, однако поступки такие же, какие и были 80 лет назад в Европе.

"Потому что за эти 80 лет... таких варварств просто не было. Поэтому рашизм - это понятие, которое будет в исторических книгах, в условных "википедиях", останется на уроках и за партами дети будут отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле и кто победил в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский назвал большой ошибкой решение не брать Украину в НАТО.

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