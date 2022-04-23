Если у нашей страны будет достаточно оружия, мы начнем сразу возвращать захваченные территории, заверил президент.

Российские оккупанты со 2 марта временно контролируют Херсон и окрестности. Также оккупирована значительная часть Запорожской и меньшая часть Харьковской областей.

Глава государства Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве на станции метро рассказал, как Украина будет отбивать свои территории.

"Моя позиция, как президента: всё, что они оккупируют – мы всё вернем. Это будет не вопрос 8 лет, как с 2014-го, это будет сразу. Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что видит изменения в отношении западных партнеров по поводу поставки оружия Украине.

"Особенно я вижу изменения в скорости от США. И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами как у любого порядочного человека и лидера, мы будем быстрее деоккупировать наши территории, – добавил он.

Как сообщал УНИАН, россияне начали принудительную мобилизацию на захваченной части юга Украины. Речь идет о Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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