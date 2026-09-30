'Укрзализныця' отменяет поезда 'Киев – Сумы' из-за российских атак

Движение на полностью восстановленной в середине сентября линии "Люботин – Сумы" остается стабильным.

Из-за интенсивных российских атак на железнодорожную инфраструктуру региона с 1 октября 2026 года АО "Укрзализныця" отменяет движение пассажирских поездов "Киев – Сумы". Об этом сообщили в департаменте развития общин Сумской ОГА.

В частности, отменяется движение пассажирских поездов дальнего следования:

№ 66 – Киев – Сумы;

№ 776 – Киев – Сумы;

№ 775 – Сумы – Киев;

№ 779 – Сумы – Киев.

Поезда №143 и №144 "Сумы – Рахов" курсируют ежедневно из Конотопа и в Конотоп. "Укрзализныця" прорабатывает вопрос обеспечения пассажиров автобусным сообщением до и от станции Конотоп (поезд "Рахов – Сумы", "Сумы – Рахов") по тарифам компании.

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Также отмечается, что пригородное сообщение в области работает в ограниченном и гибком режиме в соответствии с текущей ситуацией с безопасностью. Стабильным остается движение на восстановленной в середине сентября полной линии "Люботин – Сумы".

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21 сентября сообщалось, что во время "желтого" уровня воздушной тревоги поезда могут продолжать движение, однако при непосредственной угрозе конкретному поезду его могут остановить.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский призвал людей быть максимально осторожными и покидать железнодорожные объекты во время воздушной тревоги из-за атак на инфраструктуру Киева.

Перцовский добавил, что в настоящее время оперативно устраняются последствия атак, но также может проводиться эвакуация людей в случае повторных угроз, что сказывается на своевременности отправления поездов из Киева. Он призвал следить онлайн на всех ресурсах УЗ за статусами поездов.

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