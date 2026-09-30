Украинская ПВО впервые сбила более 80% реактивных дронов

На восточном направлении противник нанес удар баллистической ракетой и несколькими ракетами "Бандероль"/"Дань-Т".

Украинская ПВО впервые сбила более 80% российских реактивных "Шахедов". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В течение дня 30 сентября (с 6:30 до 18:30) противник атаковал Украину 285 ударными БПЛА (174 из них - реактивные), "Герберами" и дронами других типов", - отметили там.

По предварительным данным, в течение указанного периода средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 254 БПЛА (146 из них - реактивные).

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"Кроме того, на восточном направлении враг нанёс удар баллистической ракетой и несколькими "Бандероль"/"Дань-Т". Информация уточняется", - добавили в Воздушных силах.

Следует отметить, что до этого соответствующий показатель едва достигал 40-50%.

Проблема реактивных дронов

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что российские военные 30 сентября впервые применили реактивный дрон с особым кумулятивно-режущим боезарядом специальной нагрузки.

По его словам, это было сделано, вероятно, для того, чтобы наносить удары по высоковольтным опорам и железным мостам.

Также СМИ сообщали, что Россия накапливает оружие, чтобы иметь возможность начать усиленные обстрелы Украины поздней осенью и зимой. В частности, страна-террорист произвела 1200 дронов "Герань-4" и 800 "Герань-5" в сентябре и прогнозирует, что это количество будет расти ежемесячно.

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