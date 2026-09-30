Половина деталей в ракетах КНДР оказалась подделками западных производителей, – аналитики

CAR обнаружила контрафактные компоненты в других видах оружия, производимых в Иране и Российской Федерации.

Исследователи обнаружили поддельные электронные компоненты в российских, иранских и северокорейских ракетах и беспилотниках, задействованных в войне против Украины. В частности, они имитируют изделия ведущих европейских или американских компаний. Об этом говорится в отчете международной организации Conflict Armament Research (CAR).

Наличие поддельных элементов особенно заметно в проанализированных остатках северокорейских ракет серии Hwasong-11, задокументированных в Украине: половина из 81 компонента, которые CAR успешно отследила у брендовых производителей, были обозначены как подозрительные или подтвержденные подделки.

CAR также обнаружила контрафактные компоненты в обычном оружии, произведенном Ираном и Российской Федерацией. Отмечается, что наличие контрафактных компонентов может свидетельствовать о проблемах с характеристиками и надежностью оружия.

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С февраля 2022 года CAR направила более 1700 запросов на отслеживание компонентов, задокументированных её полевыми следователями в Украине. В своих ответах десятки производственных компаний определили соответствующие компоненты как неоригинальные.

В некоторых случаях производители выявили явные несоответствия, но не могут предоставить окончательного подтверждения без физического осмотра компонента. CAR регистрирует такие товары как "подозрительные" подделки.

В целом, в рамках своих полевых расследований в Украине CAR выявила подтвержденные и подозреваемые подделки среди 33 различных видов оружия или коммуникационного оборудования, произведенного Ираном, Северной Кореей и Российской Федерацией. К ним относятся ракеты, реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты, а также средства электронного противодействия, радиостанции и наземные радары.

Северокорейские ракеты – что известно

Как сообщал УНИАН, Северная Корея продолжает модернизировать ракету KN-23, которую считают клоном российского "Искандера", создавая различные её версии для отдельных задач. В частности, ракету Hwasong-11D по размерам и назначению сделали похожей на американские ракеты ATACMS, тогда как другую версию адаптировали для запуска с подводных лодок.

Базовая версия ракеты Hwasong – это попытка КНДР создать клон "Искандера". После этого Северная Корея создала Hwasong-11C, которая имеет более крупные габариты.

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