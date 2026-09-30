В Украину вернулись графики отключений света: кто будет без электроэнергии в первый день октября

Ограничения были введены из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Время действия ограничений:

08:00-11:00 и 16:00-21:00 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом 0,5 очереди);

08:00-21:00 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ограничения вводятся из-за последствий российских атак на энергетические объекты.

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"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".

Отключение света - главное

Сегодня из-за ситуации в энергосистеме в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, а в некоторых районах столицы возникли проблемы с водоснабжением. Аварийные отключения электроэнергии ввели также в Житомирской области.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупреждал, что зимой самая сложная ситуация с электроснабжением может сложиться в прифронтовых городах. По базовому сценарию в пиковые часы отключения могут затрагивать до двух очередей.

По словам специалиста, наиболее сложная ситуация может сложиться в Харькове, Сумах, Херсоне, Николаеве и Запорожье. Далее по уровню сложности следуют Чернигов, Одесса, Днепр и Киев.

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