Культурной столицей Европы признали город, о котором почти никто не слышал

Городок Виктория местные жители называют Ир-Рабат.

Планируя путешествие по Европе, сложно пожаловаться на недостаток мест с выдающейся культурой, однако, если хочется открыть для себя новую локацию до того, как туда хлынут толпы туристов, стоит обратить внимание на небольшой средиземноморский город.

Как пишет TimeOut, стоит обратить внимание на Викторию – город на Гозо – меньшем и более спокойном из двух главных островов Мальты. От основного острова его отделяет лишь короткая паромная переправа. Даже туристы, которые не впервые отдыхают на Мальте, могут знать Викторию лишь как место для трёхчасовой остановки: пообедать, сфотографировать средневековую Цитадель и за один день поставить галочку напротив Гозо.

Однако, отмечают авторы, вскоре всё может измениться – Викторию официально выбрали Европейской столицей культуры 2031 года.

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Как выбирают Европейскую столицу культуры

Получить этот статус совсем непросто. Процесс отбора длится около девяти месяцев и напоминает своеобразный турнир на выбывание. Решение принимает независимая комиссия, в состав которой входят эксперты ЕС и представители национальных органов.

Сначала города-кандидаты подают первоначальные заявки, чтобы попасть в короткий список. Затем они должны подготовить так называемую "заявку" – подробный план, предусматривающий личную презентацию перед комиссией. Кандидаты должны доказать, что у них есть долгосрочная культурная стратегия, европейское значение и необходимая инфраструктура для реализации масштабной программы.

После финальной встречи в Валлетте победу одержала Виктория.

"На Мальте борьба за титул началась после открытия приема заявок в октябре 2024 года. В конкурсе участвовали два города: Виктория и Биргу, также известный как Витториоза, один из исторических Трёх городов, расположенных через гавань от Валлетты", – говорится в статье.

Биргу выбыло на этапе предварительного отбора в ноябре 2025 года, после чего Виктория осталась единственной мальтийской кандидаткой в финальном раунде. Это всего лишь второй раз, когда город на Мальте получает статус Европейской столицы культуры. Первой стала Валлетта, которая носила этот титул в 2018 году.

Виктория победила благодаря концепции под названием "Остров островов", цель которой – показать Гозо не как изолированный клочок суши посреди моря, а как тесно связанную сеть местных общин, традиций и культурных связей.

По словам еврокомиссара по культуре Гленна Микаллефа, проект будет исследовать остров через три средиземноморских образа – побережье, соль и волны. А руководитель фонда Victoria 2031 Сэмюэл Аззопарди описал будущую культурную трансформацию города тремя словами: неторопливость, забота и смелость.

Речь идет о том, чтобы подчеркнуть неторопливый и более осознанный ритм жизни, который и без того считается одной из особенностей Гозо, одновременно придав ему больше художественной смелости.

Что посмотреть в Виктории

Расположенная практически в географическом центре Гозо, столица острова имеет два названия. Название Виктория город получил в 1887 году в честь золотого юбилея правления королевы Виктории. Однако местные жители до сих пор называют его Ир-Рабат.

Главным украшением города является Цитадель – укреплённый средневековый город на вершине холма. Он напоминает декорации к масштабному фэнтезийному фильму и открывает панорамный вид почти на весь остров.

Непосредственно у древних крепостных стен расположился оживлённый современный город. Здесь есть многолюдные площади, небольшие независимые магазины, кафе под открытым небом, а также центральный автовокзал, к которому в конечном итоге сходятся все дороги острова.

Новости туризма

Напомним, в Бескидах (Польша) есть место, которое ещё несколько десятилетий назад считалось одним из самых престижных курортов страны, а сегодня напоминает город-призрак.

Это Козубник в Малых Бескидах, который когда-то принимал представителей политической элиты и предлагал отдыхающим бассейны, сауны, рестораны и отели. Когда-то здесь проводились партийные собрания и конференции. Даже ходили слухи, будто у комплекса есть секретное назначение на случай крупного военного конфликта.

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