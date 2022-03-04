Россияне несут огромные потери в результате агрессии в Украине / REUTERS
Общие боевые потери в рядах российских оккупантов в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют 9166 человек.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Статистика по потерям врага выглядит следующим образом:
- танков - 251 единица;
- боевых бронированных машин ‒ 939 единиц;
- артиллерийских систем - 105 единиц;
- РСЗО - 50 единиц;
- средства ПВО - 18 единиц;
- самолетов-33 единиц (уточняется);
- вертолетов - 37 единиц;
- автомобильной техники - 404 единицы;
- легкие скоростные катера - 2 единицы;
- цистерн с ППМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3;
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.