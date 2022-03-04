Россияне несут огромные потери в результате агрессии в Украине / REUTERS

Общие боевые потери в рядах российских оккупантов в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют 9166 человек.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Статистика по потерям врага выглядит следующим образом:

  • танков - 251 единица;
  • боевых бронированных машин ‒ 939 единиц;
  • артиллерийских систем - 105 единиц;
  • РСЗО - 50 единиц;
  • средства ПВО - 18 единиц;
  • самолетов-33 единиц (уточняется);
  • вертолетов - 37 единиц;
  • автомобильной техники - 404 единицы;
  • легкие скоростные катера - 2 единицы;
  • цистерн с ППМ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3;

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

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