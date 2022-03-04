В Генштабе обнародовали новые данные о потерях врага.

Общие боевые потери в рядах российских оккупантов в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют 9166 человек.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Статистика по потерям врага выглядит следующим образом:

танков - 251 единица;

боевых бронированных машин ‒ 939 единиц;

артиллерийских систем - 105 единиц;

РСЗО - 50 единиц;

средства ПВО - 18 единиц;

самолетов-33 единиц (уточняется);

вертолетов - 37 единиц;

автомобильной техники - 404 единицы;

легкие скоростные катера - 2 единицы;

цистерн с ППМ - 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3;

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.

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