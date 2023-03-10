На фото видно, что больше всего пострадала восточная часть города.

Опубликованы спутниковые снимки разрушенного украинского города Бахмут Донецкой области.

Снимки от 6 марта и 23 февраля компании Maxar Technologies показало издание The New York Times. Как можно увидеть на фото, больше всего пострадала восточная часть города.

На еще одном снимке заметно, что в последние несколько недель были сильно повреждены район и мост на юге Бахмута.

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Снимок от 23 февраля показывает масштабные разрушения промышленных предприятий и жилых домов города.

Оборона Бахмута - актуальные новости

Как писал УНИАН, ВСУ продолжают удерживать Бахмут, россияне не оставляют попыток его захватить.

Сообщалось, что в Бахмуте оккупанты взорвали самолет-символ города. На его фоне украинские воины часто делали фотографии.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Бахмут. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что это заявление свидетельствуют о недостаточном понимании ситуации.