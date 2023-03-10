За сутки на Бахмутском направлении был ликвидирован 191 оккупант, еще 319 - ранены.

За сутки на Бахмутском направлении фронта российские захватчики совершили 188 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией, состоялось 57 боестолкновений.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Противник пытается в дальнейшем проводить наступательные действия на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях, Бахмут - главное место его удара. Только за эти сутки в районе Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, самого Бахмута, Ивановского он пытался проводить штурмовые действия, совершил 188 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, 57 боестолкновений произошло на этом направлении", - сказал он.

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По его словам, в районе Бахмута произошло 20 обстрелов и 23 боестолкновения. Враг потерял 191 военнослужащего убитым, 319 ранеными только на Бахмутском направлении.

"Также на Купянско-Лиманском направлении произошло 347 обстрелов, это направление - "рекордсмен" по использованию врагом артиллерийских и реактивных систем залпового огня, произошло пять авиастолкновений, 35 врагов убиты, 55 ранены. Также мы там наблюдаем в течение нескольких недель попытки использовать бронетехнику, которая ежесуточно уничтожается, и эти сутки не стали исключением: подбиты два танка Т-72 и два БМП-2", - сообщил Череватый.

Он отметил, что удерживать оборону Бахмута очень важно по нескольким причинам, одна из которых психологическая.

"Здесь несколько аспектов, начиная с военного: там обескровливается противник, выбиваются его лучшие подразделения. И также морального, ведь так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр. Это очень мощный информационно-психологический фактор влияния на их командиров и военнослужащих, которые понимают, что ими просто бездарно командуют", - сказал Череватый.

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Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Череватый отметил, что заявления НАТО о возможном захвате россиянами Бахмута в ближайшие дни свидетельствуют о недостаточном понимании ситуации. Это связано с тем, что в НАТО более привыкли к стабилизационным и миротворческим миссиям.

По словам экспертов, российские войска не имеют сил, чтобы окружить ВСУ в Бахмуте. Для этого оккупантам понадобятся еще не менее 30 БТГ. Однако все ресурсы сосредоточены на штурмах города - в основном северной части.

Тем временем в Генштабе отметили, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях и не оставляют попыток окружить город Бахмут. За минувшие сутки наши воины отбили 102 атаки российских оккупантов вдоль линии фронта.

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