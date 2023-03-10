На фоне этого МиГ-17 украинские воины часто делали фотографии и снимали видео с фронта.

В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты взорвал самолет-символ города. На его фоне украинские воины часто делали фотографии.

Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, уничтожен памятный МиГ-17, расположенный в юго-западной части Бахмута.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет-памятник полностью разрушен. Рядом лежат только обломки МиГа.

Видео дня

"Самолет-символ Бахмута взорван", — написал Бутусов, не раскрывая детали.

Бои за Бахмут: что происходит в городе

Российские оккупанты несколько месяцев пытаются захватить Бахмут Донецкой области. Город ежедневно находится под плотным огнем вражеской артиллерии, авиации и штурмов пехоты. Как сообщают в ВСУ, за сутки на Бахмутском направлении фронта российские захватчики нанесли 128 артиллерийских ударов, произошло 41 боевое столкновение.

Россиянам удалось окружить город с трех сторон. Украинское командование решило продолжать оборону. Сейчас усиленные бои идут на подступах.

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