Экспертам Альянса трудно понять логику этой войны, говорят в ВСУ.

Заявления НАТО о том, что оккупанты могут в ближайшие дни захватить Бахмут Донецкой области, свидетельствуют о недостаточном понимании ситуации.

Как сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, в НАТО более привыкли к стабилизационным и миротворческим миссиям. Именно поэтому им трудно объективно оценить реальную ситуацию в Бахмуте.

"Я думаю, что им до конца трудно понять логику войны здесь. Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы за год в войне наработали гораздо большую устойчивость, нестандартность действий, мощность тактических решений. Я думаю, что другим нужно это изучать. Они уже изучают. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают", - сказал Череватый.

По его словам, хорошим примером того, как в НАТО могут ошибиться с прогнозами, была ситуация в первые дни войны. Тогда в Альянсе считали, что Киев может упасть за считанные часы.

Прогноз НАТО по Бахмуту

Вчера, 8 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить город Бахмут Донецкой области. По его словам, возможный захват Бахмута не обязательно будет отражать наступление переломного момента в войне в Украине.

"То, чего России не хватает качественно, они (россияне - ред.) пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может упасть в ближайшие несколько дней", - подчеркнул он.

Бои за крепость-Бахмут идут уже не один месяц. Западные СМИ узнали, что, по словам чиновника НАТО, в боях за Бахмут РФ потеряли по меньшей мере в пять раз больше военнослужащих, чем Украина.

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