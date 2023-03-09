Противник не оставляет попыток окружить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях и не оставляют попыток окружить город Бахмут, сообщает Генштаб в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

"Противник не оставляет попыток окружить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Елино Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях, как проинформировали в Генштабе, противник пытается прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них - Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестовое Харьковской области; Невское и Червонопоповка - Луганской, а также Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения, в частности: Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Михайловка Херсонской области и город Херсон", - говорится в сводке Генштаба.

Война в Украине - бои за Бахмут

Штурм Бахмута российскими войсками продолжается уже несколько месяцев. В течение последних недель РФ усилила направление новыми силами и техникой, впрочем, у рашистов до сих пор нет ресурсов, чтобы взять ВСУ в"кольцо", считает военный обозреватель Александр Коваленко.

Вместе с тем в ВСУ есть еще месяц на вывод группировки. Сейчас, по решению высшего руководства государства, военные продолжают оборонять город.

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