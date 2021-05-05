За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил.
"Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь возле Красногоровки из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.
Также неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское – еще и из гранатометов различных систем.
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В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Ситуация на фронте сегодня, 5 мая
По состоянию на 7 часов утра зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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