Боевых потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил.

"Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь возле Красногоровки из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское – еще и из гранатометов различных систем.

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В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Южное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Ситуация на фронте сегодня, 5 мая

По состоянию на 7 часов утра зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Екатерина Лиманская