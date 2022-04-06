Волонтерам удалось спасти более тысячи местных жителей.

Российские военные месяц держали в осаде Чернигов и обстреливали из "Градов" и артиллерии, а также забрасывали ракетами и бомбами. Волонтеры под обстрелами вывозили людей из города, потому что оккупанты отказывали в гуманитарных коридорах.

Об этом говорится в ТСН.

Вячеслав вместе с другими волонтерами спас более тысячи человек. В первый же день они попали под артиллерийский огонь оккупантов, а 23 марта разбомбили мост, соединявший Киев и Чернигов.

"Я посмотрел генплан города, я понял, что можно вытащить людей из пешеходного моста. И 23 число – последний день, когда мы смогли безопасно вывезти 200 человек с пешеходного моста", - рассказал Вячеслав.

Несмотря на разрушения и постоянные бомбежки волонтеры продолжили эвакуировать людей по объездной дороге – вывозили как обычных жителей, так и раненых. Тяжелораненых забирали машиной "скорой помощи", а врач Ольга продолжала спасать людей под обстрелами.

"В тяжелых ситуациях, как правило, приходится снимать броники и накрывать больных, эвакуированных и прикрывать врача…. У россиян еще есть разнарядка бомбить, стрелять по медицине: по медицинским машинам, по волонтерам, по медикам. Поэтому им нужна защита", – рассказывают бойцы.

Многих раненых везут в детскую больницу Охматдет. Только из Черниговской области сюда привезли несколько десятков раненых.

"Это ранения осколочные или пулевые. В людей стреляли, и это люди не военные, это люди гражданские. Те, кто получил также минно-взрывные ранения и это преимущественно поражение конечностей, брюшной полости, с тяжелыми повреждениями внутренних органов", — отметили врачи.

Один из пострадавших – Саша, он попал под обстрел, когда принес родителям в оккупированное село еду. Его волонтеры спасали вместе с военными. Сначала с помощью джипа его вытащили в Куликовку, где уже ждал реаномобиль.

Кроме того, в Охматдет привезли семью, которую российские военные ранили возле их же дома на одной из улиц в центре Чернигова.

Есть и те, кто не хочет уезжать. Их волонтеры тоже не бросают, привозят гуманитарную помощь. В одном из домов для пожилых людей на Черниговщине уже проживает около сотни человек, чьи дома уничтожили оккупанты.

Как ранее сообщал УНИАН, войска РФ вторглись в Украину 24 февраля. Враг обстреливал не только военные объекты, но и мирное население.

Кроме того, на Черниговщине после освобождения поселка Новый Быков в Бобровицком районе от оккупантов стало известно, что россияне держали в плену пятерых украинцев. Мужчин держали в неволе 33 дня. Оккупанты взяли их в заложники, мужчин морили голодом, угрожали расстрелом и закрыли их в железном контейнере при минусовой температуре. При этом оккупанты удерживали 150 людей в школьном подвале села Ягодное в тесноте и антисанитарии.

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