Беларусь фактически ведет войну против Украины еще с первых дней полномасштабного российского вторжения.

По территории Беларуси в направлении Чернигова прошла колонна военной техники как с российскими, так и с белорусскими номерами.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", который мониторит передвижение вражеской техники по территории Беларуси, извещает о запусках ракет и т.п.

Отмечается, что около 14:00 колонна российской и белорусской военной техники прошла по объездной Гомеля М-8 в сторону пограничного пункта Новая Гута. Среди техники замечены: МАЗы, КАМАЗы, Уралы, Уралы "Торнадо-У". Часть машин с маркировкой "V".

Также опубликовано видео проезда колонны, как утверждается, в сторону границы с Украиной в направлении Чернигова.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну в Украине, а уже 27 февраля появилась информация о том, что Минск также может объявить войну Киеву.

При этом с территории Беларуси постоянно запускают по Украине различные ракеты, которые уничтожают инфраструктуру в украинских городах. Только за сутки 1 апреля с территории Беларуси по украинским городам выпустили по меньшей мере 20 ракет.

Несколькими днями ранее стало известно, что российскую технику стягивают в Гомельскую область Беларуси, что может свидетельствовать о ротации русских войск.

Вас также могут заинтересовать новости: