Оккупанты называли мужчин "хламом", украинцам приходилось укрываться картоном и спать на полках для хозяйственных инструментов.

На Черниговщине после освобождения поселка Новый Быков в Бобровицком районе от оккупантов стало известно, что россияне держали в плену пятерых украинцев. Мужчин держали в неволе 33 дня. Оккупанты взяли их в заложники, мужчин морили голодом, угрожали расстрелом и закрыли их в железном контейнере при минусовой температуре.

Об этом сообщает ТСН.

33 дня в плену, 33 дня в нечеловеческих условиях. Их держали в неволе и морили голодом только потому, что они украинцы. Одного из мужчин уже забрали в больницу, поскольку от переохлаждения у него началась гангрена. Другим освобожденным из плена помогают местные. Мужчинам нужно оправиться от ада, в котором они находились те ужасные 33 дня. Уже потом они смогут поехать домой.

Мужчин закрыли в контейнере, который расположен в фермерском хозяйстве на краю поселка. Российские солдаты жили рядом, а железный вагон сделали местом для пыток.

Оккупанты называли мужчин "хламом". Украинцам приходилось укрываться картоном и спать на полках для хозяйственных инструментов. В контейнере были запчасти от комбайнов, именно благодаря им мужчины смогли выбраться на свободу, когда оккупанты уже убежали.

Мужчины были вынуждены голодать, оккупанты редко давали им еду и бросали им остатки от своих сухпайков. В поселке, из которого сбежали оккупанты, почти все разрушено. Всюду снаряды, мусор и последствия пожаров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Николаевщине 78-летний дед Василий поджег российский "Град".

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