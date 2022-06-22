Россия перебросила в этот район батальонно-тактические группы.

У Вооруженных сил Украины "большие проблемы" под Северодонецком и Лисичанском в Луганской области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, оккупанты перебросили в этот район не менее трёх батальонно-тактических групп.

"Задача - закрыть в тактическое окружение Золотое и Горское. И угроза этого закрытия совершенно реальная", - отметил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что основным приемом и способом ведения боевых действий у российских захватчиков сейчас является "тактика нарезания окружений".

Напомним, ранее сообщалось, что Тошковка в Луганской области полностью оккупирована россиянами, оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко заявил, что в Северодонецке не прекращаются уличные бои.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские военнослужащие мужественно защищаются от оккупантов и в будущем могут освободить захваченную часть Донбасса.

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