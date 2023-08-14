На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки.

Сегодня российские оккупационные войска вновь били из авиации и артиллерии по украинским городам и селам на разных направлениях, на некоторых из них пострадали более 25 населенных пунктов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 11 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов.

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На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, из артиллерии обстреляли более 25 населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клещиевки Донецкой области", - сообщили в Генштабе и добавили, что от вражеских артиллерийских обстрелов также пострадали более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, а на Марьинском Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

"Враг нанес авиационный удар в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении российские захватчики нанесли авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

"На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

На Херсонском же направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Более 20 населенных пунктов подверглись артобстрелам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

Россияне ударили "Калибрами" по Одессе, есть пострадавшие

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты выпустили по Одессе восемь "Калибров" и 15 ударных дронов "Шахед". Пострадали трое работников гипермаркета.

По состоянию на 11:00 было зафиксировано повреждение 203 домов. Также изуродованы четыре медицинских учреждения, среди которых роддом. В зданиях пострадали окна, двери и кровля.

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