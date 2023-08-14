В частности, украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 - по зенитно-ракетным комплексам.

Украинская авиация и артиллерия нанесла мощные удары о районах сосредоточения личного состава и техники противника.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, в частности, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 - по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, станцию РЭБ, средство противовоздушной обороны противника.

Видео дня

В то же время враг продолжал терроризировать Украину атаками.

В частности, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", - сообщают в Генштабе.

Ночная атака оккупантов по Украине - что известно

Ночью сегодня по Украине объявляли воздушную тревогу, впоследствии в Одессе и Запорожье раздались взрывы.

Как сообщили в ОК "Юг", враг ночью применил против Одесской области 8 "Калибров" и 15 ударных дронов "Шахед", все их Силам обороны удалось сбить.

Обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет, произошли пожары. Сейчас известно о трех пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: