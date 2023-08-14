Враг атаковал Одессу "Шахедами" и " Калибрами".

Враг ночью применил против Одесской области 8 "Калибров" и 15 ударных дронов"Шахед", сообщает сглава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Враг трижды атаковал ночью наш город, 15 "Шахедов", и 8 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Все три атаки силы противовоздушной обороны отбили", - рассказал он.

Отмечается, что в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет, произошли пожары. Над их ликвидацией спасатели работают и сейчас.

Обновлено 9:50. В ГСЧС показали видео работы спасателей во время тушения пожара в Одессе.

"Непростая ночь для наших спасателей. Херсон, Запорожье, Одесса - были под прицельным обстрелом террористов из разного вида вооружения. Как всегда, коварно и подло ночью. Более 170 человек личного состава и 41 единиц техники были привлечены от ГСЧС при ликвидации вражеских ударов мирных городах", - говорится в сообщении.

Также взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, побиты припаркованные рядом машины.

Предварительно известно о трех пострадавших - сотрудниках супермаркета.

Обновлено 9:15. По данным пресс-службы Одесской ОВА, в результате сбития ракет обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет.

"На трех объектах возникли пожары. На месте работают все соответствующие службы. Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Всем оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы", – сообщили в областной администрации.

В пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что во время ночной атаки по городу повреждены семь учебных заведений: шесть - в Приморском районе и одно - в Хаджибейском.

В частности, в детских садах, школах и центрах развития повреждены окна и двери. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий.

Ночная атака на Одесскую область - что известно

Ночью по Украине объявляли воздушную тревогу, впоследствии в Одессе и Запорожье раздались взрывы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в городе из-за падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров, выбиты окна в зданиях. Пострадали три человека.

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