В Бердянске отдел полиции расформирован, городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

Бердянский район временно оккупирован российскими войсками.

Как сообщает Бердянская райгосадминистрация, вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов.

В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. По имеющейся информации пострадавшие - охранники предприятия "Бердянские жатки".

Бердянский отдел полиции расформирован. Городская власть отказалась от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

В течение ночи местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

В общинах периодические проблемы со связью.

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