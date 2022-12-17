Кроме этого, американский военный заявил, что объявленная Путиным частичная мобилизация в РФ была провальной.

РФ вряд ли сможет сконцентрировать нужное количество хорошо подготовленных военных, чтобы начать в Украине новое наступление в феврале следующего года.

Такое мнение высказал экс-командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, комментируя слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о наступлении россиян в феврале.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, тем более надлежащего качества", - написал в Ходжес Twitter.

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Напомним, Залужный дал интервью изданию The Economist, в котором отметил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. "Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - сказал он.

Кроме этого, американский военный заявил, что объявленная Путиным частичная мобилизация в РФ была провальной.

Он также добавил, что преувеличение потенциала новых российских наступательных операций играет на руку тем, кто ищет отговорки, чтобы не помогать Украине.

Вероятность нового наступления на Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тыс. новых солдат, которые по его мнению, снова пойдут на Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников также считает, что Россия планирует начать новую волну наступления в феврале 2023 года.

В украинской разведке отметили, что наступательные действия Российской Федерации возможны, однако состояние ее армии ухудшилось за время полномасляной войны в Украине.

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