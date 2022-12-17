По словам советника ОП, Россия пытается втянуть Беларусь непосредственно в войну, однако пока безуспешно.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что угроза повторного вторжения со стороны Беларуси теоретически есть, но до ее реализации дело может и не дойти.

В разговоре с российским правозащитником и юристом Марком Фейгиным на YouTube Арестович отметил, что Россия пытается втянуть Беларусь непосредственно в войну, однако пока безуспешно.

"Конечно же они пытаются создать возможности в Беларуси. Конечно для них было выгодно напасть территории Беларуси и втянуть беларуские вооруженные силы или пограничников в войну, в непосредственно боевые действия против Украины. Но беларуское руководство нынешнее в лице Александра Лукашенко, насколько я вижу, очень активно сопротивляется этим планам делая все, чтобы этого не произошло", - говорит Арестович.

По его словам, есть разница в оценке возможностей и оценке намерений. Если с первой у всех разведок мира более-менее одинаково, то с оценкой намерений большие проблемы, "потому что это не аналитическая категория, а очень субъективная".

"Нашим наблюдателям кажется, что вот не сегодня, так завтра Беларусь навалится. Российские войска хотели бы напасть и втянуть Беларусь. Они хотели бы создать угрозу для Киева, возможно с двух направлений – с беларуского и, например, с Брянского. Но "хотеть" и "мочь" - это очень две разные категории. Поэтому до "мочь" еще очень далеко. Там нет группировки, а на ее создание нужно полтора-два месяца, даже если ее завтра начнут создавать предельно ускоренными темпами", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что даже если группировка будет создана, не факт, что ее используют для вторжения с Беларуси. Учитывая меняющуюся ситуацию на фронте эти войска могут понадобиться россиянам на юге и востоке.

"Само создание этой группировки - это только создание возможностей, а использование ее как намерение - это тоже еще один большой знак вопроса. Особенно потому, что мы не знаем, что будет происходить на юге и на востоке. Как бы срочно им не пришлось перебрасывать эту группировку туда, например. Поэтому давайте разделять хотелки, создание возможностей и после создания возможностей – использование", - отметил советник ОП.

Арестович считает, что непосредственной угрозы с Беларуси сейчас нет даже от российских войск. Также угрозы втягивания беларуских войск на практике пока не видно.

Война в Украине: угроза со стороны Беларуси

Россия всячески пытается втянуть беларускую армию в войну против Украины. В начале полномасштабного вторжения российские войска заходили на территорию нашей страны также с Беларуси, однако ее армия прямого участия в вторжении пока не принимала. Однако сейчас в Генштабе ВСУ не исключают, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины. Там со средины октября продолжается наращивание российского военного присутствия, руководством Беларуси предпринимаются шаги, которые могут свидетельствовать о подготовке к участию в агрессии против Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью The Economist заявил, что РФ готовит 200 тысяч военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины. Он убежден, что оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Киев. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают маловероятными шансы россиян захватить Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина осознает вероятность нового наступления РФ в 2023 году, ведь россияне никогда не отказывались от этого.

Экс-командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что РФ вряд ли сможет сконцентрировать нужное количество хорошо подготовленных военных, чтобы начать новое наступление в феврале следующего года.

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