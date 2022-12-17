По его словам, Россия хочет отомстить Украине.

Украина осознает вероятность нового наступления РФ в 2023 году, ведь россияне никогда не отказывались от этого.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью TF1 INFO. По его словам, вопрос в том, способна ли Россия на новое наступление.

"Да, мы это вполне осознаем. Мы можем понять их желание отомстить, это остается их одержимостью, желанием напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Они никогда не отказывались от этого проекта, я считаю. Но вопрос в том, способны ли они на это? И способны ли мы справиться с этим? Но я уверен, что их желание достичь этого все еще есть", - пояснил украинский лидер.

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Угроза нового наступления

Как ранее сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тыс. новых солдат, чтобы снова пойти на Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников также считает, что РФ хочет начать новую волну наступления в феврале 2023 года.

В то же время экс-командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес уверен, что РФ вряд ли сможет сконцентрировать нужное количество хорошо подготовленных военных, чтобы начать в Украине новое наступление в феврале следующего года.

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