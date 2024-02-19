ВСУ находились в Авдеевке очень долго. Россия не рассчитывала на такое сопротивление, подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований

Авдеевка - город-герой, который ВСУ месяцами не давали захватить Российской Федерации, противопоставляя врагу несоизмеримую по количеству силу. Наконец 18 февраля представитель войск группы "Таврия" заявил, что наши войска вышли из Авдеевки.

Это произошло 17 февраля, уточнял Дмитрий Лиховой. Украинцы обеспокоены: общество не понимает, как оценивать ситуацию на фронте и чего может достичь РФ дальше - "после" Авдеевки. Утешительным прогнозом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко УНИАН.

Он не считает, что "сдача" Авдеевки - это категорическое поражение.

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"Я думаю, что стоит избегать таких категорий [оценки]. Ведь не бывает все исключительно однозначно во время войны. В этом случае я воспринимаю это скорее как победу. Ведь украинские войска находились в Авдеевке очень долго, и отбивали многочисленные атаки врага: начиная с октября, нанесли войскам РФ значительные потери в технике и живой силе. Вполне возможно, что враг не рассчитывал на такое сопротивление", - заявил он.

По мнению аналитика, Россия рассчитывала прорваться довольно быстро в Авдеевку и уже заходить на других рубежах. "Следовательно, враг атаковал город довольно долго и понес огромные потери", - уточнил он.

В то же время однозначный "позитив" заключается в том, что Украина своим сопротивлением таки заставила Россию уменьшить давление на других направлениях, считает руководитель Центра военно-правовых исследований.

"Враг должен был перебрасывать туда дополнительные силы поддержки, применять свои резервы. И так же эти резервы несли тяжелые потери", - акцентировал Мусиенко.

Сможет ли армия Украины остановить наступление РФ под Авдеевкой - ISW

Тем временем аналитики американского Института изучения войны дали свой анализ ситуации с Авдеевкой. Там склонны считать, что ВСУ смогут создать дополнительные оборонительные рубежи рядом с Авдеевкой и тем самым остановят наступление РФ.

Там напомнили, что Минобороны РФ вчера утверждало: российская армия продвинулось благодаря этому участку фронта вглубь Украины еще на 8,6 километра. Также там говорили о "беспорядочном" уходе войск Украины, однако ISW доказательств этому не нашел.

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