Процесс отвода сил завершился еще в субботу, отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Бои за Авдеевку сегодня продолжают находиться в центре внимания. Уже известно, что украинские воины вышли из этого города, который находится в Донецкой области.

Отвод подразделений украинских воинов из Авдеевки завершился, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона. "Да, это завершение произошло еще вчера (17 февраля, - Ред.)", - сказал он.

По его словам, некоторые защитники Украины попали в плен российских захватчиков, но о больших масштабах речь не идет. Спикер добавил, что некоторые пропавшие бойцы еще могут вернуться в свои подразделения.

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"...Выход происходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация тех, кто вышел, но еще не присоединился к своим. Возможно, кто-то не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время...", - подчеркнул Лиховой.

Напомним, 17 февраля стало известно, что под вражеским контролем оказался, в частности, коксохимический завод, мойкрорайон "Химик", а также оккупантов заметили в Авдеевском городском совете.