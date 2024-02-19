Украинские войска, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, чтобы остановить российское наступление на этом участке фронта.
Как сообщает Институт изучения войны, 18 февраля Минобороны России заявило о захвате подразделениями Центральной группировки оккупационных войск Авдеевки. Там добавили, что они продвинулись вглубь Украины на 8,6 километра и что россияне продолжают наступательные операции для захвата дополнительных территорий в Донецкой области.
Как утверждают российские военные блогеры, ВСУ не хватает достаточно подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки. Это якобы позволит оккупантам продвинуться дальше в западную часть Донецкой области в условиях "паники" и "дезорганизации" в Силах обороны после выхода из города.
"ISW до сих пор не видел видеозаписей беспорядочного ухода украинских войск, которые бы подтверждали эти российские заявления. В Институте ожидают, что увидят такие видеозаписи, если уход будет массовым, принимая во внимание обычную практику российских СМИ, имеющих доступ к подобным материалам", - добавляется в отчете.
В то же время один милблогер из РФ считает, что широкомасштабный крах Авдеевского фронта "маловероятен", ведь украинские войска отходят на заранее подготовленные оборонительные рубежи.
В отчете ISW также отмечается, что захватчики, понесшие значительные потери в личном составе и технике при захвате города, вероятно, достигнут кульминации наступления, когда столкнутся с относительно свежими украинскими подразделениями, которые займут подготовленные оборонительные позиции.
Война в Украине - ситуация в районе Авдеевки
17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
По мнению экспертов, врагу не удалось быстро продвинуться в Авдеевке, поскольку был сбит темп его наступательной операции. Поэтому в целом, украинские войска, которые защищали этот город, выполнили задачу.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что после выхода из Авдеевки Донецкой области украинским войскам придется отходить и с других рубежей. Нашим войскам надо отойти и с флангов, где они находились. Нам надо сейчас подстраховать также Марьинское направление и Угледар - над ними всеми сейчас будет нависать враг и там тоже может происходить тактический отход с определенных позиций.