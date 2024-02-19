По словам аналитиков, россияне смогли продвинуться на 8,6 киломектра вглубь Украины.

Украинские войска, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, чтобы остановить российское наступление на этом участке фронта.

Как сообщает Институт изучения войны, 18 февраля Минобороны России заявило о захвате подразделениями Центральной группировки оккупационных войск Авдеевки. Там добавили, что они продвинулись вглубь Украины на 8,6 километра и что россияне продолжают наступательные операции для захвата дополнительных территорий в Донецкой области.

Как утверждают российские военные блогеры, ВСУ не хватает достаточно подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки. Это якобы позволит оккупантам продвинуться дальше в западную часть Донецкой области в условиях "паники" и "дезорганизации" в Силах обороны после выхода из города.

Видео дня

"ISW до сих пор не видел видеозаписей беспорядочного ухода украинских войск, которые бы подтверждали эти российские заявления. В Институте ожидают, что увидят такие видеозаписи, если уход будет массовым, принимая во внимание обычную практику российских СМИ, имеющих доступ к подобным материалам", - добавляется в отчете.

В то же время один милблогер из РФ считает, что широкомасштабный крах Авдеевского фронта "маловероятен", ведь украинские войска отходят на заранее подготовленные оборонительные рубежи.

В отчете ISW также отмечается, что захватчики, понесшие значительные потери в личном составе и технике при захвате города, вероятно, достигнут кульминации наступления, когда столкнутся с относительно свежими украинскими подразделениями, которые займут подготовленные оборонительные позиции.

Война в Украине - ситуация в районе Авдеевки

17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

По мнению экспертов, врагу не удалось быстро продвинуться в Авдеевке, поскольку был сбит темп его наступательной операции. Поэтому в целом, украинские войска, которые защищали этот город, выполнили задачу.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что после выхода из Авдеевки Донецкой области украинским войскам придется отходить и с других рубежей. Нашим войскам надо отойти и с флангов, где они находились. Нам надо сейчас подстраховать также Марьинское направление и Угледар - над ними всеми сейчас будет нависать враг и там тоже может происходить тактический отход с определенных позиций.

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