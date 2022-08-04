По его словам, первостепенная задача ВСУ - освободить Херсон.

Военные цели РФ провалились - оккупанты не в состоянии их достичь и они в этом расписались.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"О дойти "до Киева" и речи не идёт. Речь о том, что они Краматорск и Славянск взять не могут - два районных центра… Военные цели кампании провалились. Они не в состоянии их достичь, они в этом расписались. Они ещё в состоянии осуществлять военное давление, пытаться завести это в тупик и принуждать к переговорам", - отметил он.

"То, о чём мы говорили так много месяцев, и нас обвиняли в излишнем оптимизме, и я говорил, что это кончится обязательно. Так вот - оно кончилось", - подчеркнул Арестович.

По его словам, задача сейчас - "их псевдонаступление разгромить, в контрнаступление перейти, освободить Херсон, или любой другой значимый объект и далее действовать соответственно. И мы идём к этой цели безостановочно".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины и назвал примерную дату.

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