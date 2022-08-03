В Краснопольской громаде в 10:30 начался артиллерийский обстрел.

Российские захватчики обстреляли три громады в Сумской области зафиксировано 55 прилетов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"За день россияне обстреляли три наши громады: Юнаковскую, Миропольскую и Краснопольскую. Всего 55 прилетов, к сожалению с последствиями для гражданских людей", - заявил Живицкий.

В частности, в Краснопольской громаде в 10:30 начался артиллерийский обстрел (8 приходов).

"Россияне били по жилым кварталам поселка. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура. Люди, к счастью, не пострадали", - заявил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, 2 августа российские войска шесть раз обстреляли приграничье Сумщины, всего зафиксировано 62 "прилета". Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Вас также могут заинтересовать новости: