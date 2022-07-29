ВСУ знают о планах противника и тоже готовятся, уверен Сергей Кузан.

Российские войска пытаются собрать последние дееспособные силы, чтобы перехватить инициативу на юге Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Кузан в эфире Радио НВ.

"По всему югу, я думаю, мы еще будем наблюдать попытки российского наступления, потому что перебрасываются большие подразделения десантных войск. Где-то примерно 14 БТГ, то есть это 8,5 тысяч именно десантных войск, и будет доведено до 10-11 (тысяч). Это говорит о том, что россияне попытаются переломить ситуацию в целом на юге. Речь идет о Запорожье и Николаевском направлении", – отметил он.

"Нам еще предстоят большие бои, но нашему командованию известны эти планы противника, и ВСУ готовятся принять врага. А на Запорожском направлении, кроме того, перебрасывают дополнительные танковые подразделения, потому что на севере россияне видят, что иначе они теряют инициативу", – добавил эксперт.

Кузан уверен, что разрешение ситуации будет в ближайшее время: "Потому что сил на более одного такого "скачка" у россиян на данный момент нет".

По данным генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении за последние сутки зафиксировали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Также враг наносит авиационные удары.

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