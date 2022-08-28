Не проблема набрать людей, а проблема сделать из них армию, уточнил советник ОП.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что переброска Россией третьего армейского корпуса, замеченного недавно в Ростовской области, ничего не изменит в ходе боевых действий.

Об этом он высказался в интервью российскому юристу Фейгину.

По словам Арестовича, россияне переходят к позиционной (маневренной) обороне, и "за этим маячит перспектива обрушения фронта и сваливания из нашей страны как можно дальше".

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"Эти 15 тысяч, которые они кинут и растаскают по разным участкам. Они целых 15 БТГ из этого соорудят? Это просто ни о чем. Даже если их на одно направление куда-то кинут – это просто ни о чем. Особенно с тыловым снабжением, которое им "организовали". Опять же, кого насобирали в этот корпус?" - поинтересовался Арестович.

Не проблема набрать людей, хотя для них и это серьезная проблема, добавил советник ОП, проблема сделать из них армию: "Где взять количество младших и не очень младших командиров, которые все это стадо смогут сбить в войско, которое на что-то способно".

Как писал УНИАН, Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксированы в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

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