Разведка прогнозирует, что важные события на войне будут в сентябре – октябре.

В украинской разведке считают, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне. Предположительно, это сентябрь-октябрь.

Такую оценку в интервью "РБК" выразил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Он добавил, что дальше погодные условия ухудшатся, однако боевые действия будут продолжаться.

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"Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не такими активными, однако у нас есть опыт применения вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой", – подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что у украинских границ на территории РФ базируется примерно 4 батальонных тактических группы, которые обстреливают территорию Украины и держат в напряжении, отвлекая на себя силы и средства.

Он также отметил важность энергетических ресурсов во время зимы. Агрессор будет использовать это, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. На этом фоне они будут готовиться к возобновлению мощных боевых действий к весне 2023 года.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил возможные варианты полного завершения войны после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991-го года.

По его словам, окончание горячей фазы войны – это как раз возвращение всех территорий и достижение договоренностей о снижении интенсивности боевых действий.

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